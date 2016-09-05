Белый дом: разногласия между РФ и США по Сирии — технические

Еще одна встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри по сирийской проблеме состоится на этой неделе. Главы внешнеполитических ведомств обсудят «технические» разногласия между двумя странами по Сирии, заявил Белый дом.

«Остающиеся разногласия описываются как технические и относятся к процессу реализации соглашения», — цитирует «РИА Новости» заявление американской администрации.

Ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама поручили главам внешнеполитических ведомств двух стран продолжить работу над соглашением по Сирии. По данным Белого дома, Обама и Путин обсудили соглашение по Сирии, которое позволило бы сосредоточиться на борьбе с «Аль-Каидой», известной в Сирии, как «Джебхат ан-Нусра», и группировкой «Исламское государство» (обе запрещены в РФ).

Ранее сообщалось, что на встрече в понедельник на саммите «группы двадцати» в китайском Ханчжоу стороны не смогли выработать единый подход по урегулированию сирийского кризиса.

Лавров и Керри встречались и в воскресенье, но также не смогли достичь соглашения о российско-американском взаимодействии в борьбе с боевиками в Сирии.

По словам Сергея Лаврова, стороны с начала 2016 года общались уже более 40 раз — лично и по телефону. Он назвал такое количество бесед беспрецедентным.