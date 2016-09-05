Ушла из жизни поэтесса и бард Новелла Матвеева

Поэтесса, бард и драматург Новелла Матвеева скончалась на 82-году жизни, сообщил заместитель главного редактора «Литературной газеты» Леонид Колпаков. Ее авторству принадлежат песни «Девушка из харчевни» и «Песня погонщика мула».

— Мы только что получили очень печальное известие — скончалась Новелла Николаевна Матвеева. Это произошло вчера на ее даче недалеко от Химок. Ей был 81 год, — приводит ТАСС сообщение Леонида Колпакова.

По его словам, время и место похорон поэтессы еще не были определены.

За свою жизнь Новелла Матвеева выпустила около 20 сборников стихов и песен. Она была одним из первых бардов, которые клали свои стихи на музыку и исполняли их под гитару. Наиболее известными стали ее «Песня погонщика мула», а также песни «Ветер», «Девушка из харчевни» и «Окраина».

Будущая поэтесса родилась в 1934 году в Ленинградской области. Она окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького. Первый сборник Новеллы Матвеевой вышел в 1961 году. В 2002 году поэтесса стала лауреатом Государственной премии в области литературы и искусства.