Индивидуальные санкции против граждан РФ будут продлены 15 сентября

Окончательное решение по индивидуальным санкциям против граждан и юрлиц РФ и Украины будет принят Евросоюзом 15 сентября.



Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник внутри ЕС.

«Решение будет формально одобрено комитетом постпредов на этой неделе без обсуждения, затем последует письменная процедура», — сказал он.



Письменная процедура предполагает согласование решения странами — членами ЕС без личного обсуждения.



Он отметил, что речь идет о техническом продлении.



Предыдущее решение о продлении индивидуальных ограничительных мер до 15 сентября было принято 10 марта 2016 года без обсуждения и путем письменной процедуры.

Всего в черном списке 146 граждан России и Украины, а также 37 организаций.



Всем, кто в нем числится, запрещен въезд в ЕС, а их активы в европейских банках подлежат замораживанию.



Как писали «Известия» ранее, минфин США ввел санкции в отношении 20 российских компаний и 17 физлиц из-за ситуации на Украине. В санкционный список попали дочерние предприятия «Газпрома» и Банка Москвы, а также организации, задействованные в строительстве Керченского моста.



Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС ввели индивидуальные санкции против физических лиц. Кроме того, были введены секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики и действуют до 31 июля. Санкции против Крыма пока действуют до 23 июня.



В ответ на ограничительные меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

