Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Индивидуальные санкции против граждан РФ будут продлены 15 сентября

Срок действия ограничительных мер против 146 граждан РФ и самопровозглашенных республик востока Украины, а также 37 организаций должен закончиться как раз 15 сентября

Окончательное решение по индивидуальным санкциям против граждан и юрлиц РФ и Украины будет принят Евросоюзом 15 сентября.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник внутри ЕС.

«Решение будет формально одобрено комитетом постпредов на этой неделе без обсуждения, затем последует письменная процедура», — сказал он.

Письменная процедура предполагает согласование решения странами — членами ЕС без личного обсуждения.

Он отметил, что речь идет о техническом продлении. 

Предыдущее решение о продлении индивидуальных ограничительных мер до 15 сентября было принято 10 марта 2016 года без обсуждения и путем письменной процедуры. 

Всего в черном списке 146 граждан России и Украины, а также 37 организаций.

Всем, кто в нем числится, запрещен въезд в ЕС, а их активы в европейских банках подлежат замораживанию.

Как писали «Известия» ранее, минфин США ввел санкции в отношении 20 российских компаний и 17 физлиц из-за ситуации на Украине. В санкционный список попали дочерние предприятия «Газпрома» и Банка Москвы, а также организации, задействованные в строительстве Керченского моста.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС ввели индивидуальные санкции против физических лиц. Кроме того, были введены секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики и действуют до 31 июля. Санкции против Крыма пока действуют до 23 июня.

В ответ на ограничительные меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. 

Написать комментарий
Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Индивидуальные санкции против граждан РФ будут продлены 15 сентября

Срок действия ограничительных мер против 146 граждан РФ и самопровозглашенных республик востока Украины, а также 37 организаций должен закончиться как раз 15 сентября

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке