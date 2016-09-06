Из-за плохой экологии в Москве становится всё больше детей-аллергиков

В этом году в рамках акции «Волна здоровья» впервые за 11 лет ее существования на борту теплохода с московскими врачами организованы мастер-классы по оказанию помощи детям при сердечно-легочной недостаточности. О том, чем чаще болеют дети в столице, как спасти ребенку жизнь и не попасть под суд, чем для малышей опасны карамельки и нужно ли вызывать врача, если младенец упал с кровати, корреспонденту «Известий» Наталии Беришвили рассказала врач отделения скорой помощи ФГБУ «Детский медицинский центр» управления делами президента РФ Ирина Лобушкова.

— Каких больше всего вызовов вы получаете в Москве?

— В 60% случаев —это повышение температуры. Количество вызовов зависит от сезона. С середины сентября мы ожидаем повышения детской заболеваемости. Дети идут в школы, детские сады и обмениваются инфекциями, чаще всего кишечными, которые они привозят с курортов.

— Возможно, вы заметили, что заболеваемость по каким-то нозологиям растет или снижается?

— Из года в год в Москве становится всё больше детей-аллергиков, причем в основном это дошкольники. Типичные симптомы — затрудненное или свистящее дыхание, слезотечение. Причинами могут служить и ухудшение экологии, и перенесенные ранее аллергии, которые со временем переросли в поллинозы.

— Насколько востребованы ваши мастер-классы на теплоходе?

— Только в Саратове к нам пришли 180 человек: сотрудники ДПС, учителя школ, тренеры спортивных секций, педиатры районных поликлиник, больниц, студенты медицинских вузов и просто родители.

— Какие вопросы задают чаще всего?

— Почти на каждом занятии, как на теплоходе «Волны», так и на занятиях, которые мы проводим для родителей в Москве в Детском центре, мы слышим вопросы о том, как правильно сделать прекардиальный удар. Но дело в том, что эта мера реанимации была запрещена еще в 2005 году, если речь о детях, и в 2010-м — если о взрослых. Прекардиальный удар вызывает изменение ритма сердца, травмы и может только ухудшить и без того критическое состояние. Сейчас действуют совершенно другие правила. И несоблюдение инструкций может стать причиной судебного разбирательства. Были случаи, когда за сломанные кости на врачей подавали в суд, несмотря на то что человеку была спасена жизнь.

Фото из личного архива

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— Когда эти правила были приняты и в чем они заключаются?

— Действующие стандарты реанимационных мероприятий приняты в октябре 2015 года. Если раньше первична была вентиляция легких, то теперь акцент ставится на непрямом массаже сердца. Состояние клинической смерти длится 5–8 минут. Неважно, какова причина: несчастный случай, травма или инородное тело в дыхательных путях, алгоритм действий один. Нужно перенести ребенка в безопасное место, вызвать «Скорую помощь». Если ребенок без сознания, у него отсутствуют дыхание и пульс — немедленно начинать действовать. 30 нажатий на грудину, искусственная вентиляция легких (если нет возможности сделать искусственное дыхание, то просто массаж сердца). И так продолжать до приезда «Скорой помощи».

— Какие травмы в основном получают дети?

— Чаще всего это попадание в дыхательные пути леденцов, украшений, деталей игрушек. Бывает отравление бытовой химией. А недавно у нас был случай, когда годовалая девочка обожгла лицо. Мама поставила кружку с горячим чаем на край стола, и ребенок перевернул ее на себя. Когда мы приехали, слова мамы были: «Я и не знала, что дочка уже дотягивается до стола». Часто причиной вызова бывает падение малыша с кровати или с пеленального столика. Всё это происходит по недосмотру взрослых. Большинство травм дети первых пяти лет жизни получают по вине родителей.

— Есть мнение, что не надо особенно переживать, если малыш упал, например, с кровати и ударился головой. Все падают, это нормально...

— Да, так считает большинство. Но дело в том, что у детей первого года жизни голова по отношению к телу очень большая, в ней много жидкости. При любом столкновении эта жидкость колеблется и дает давление на мозг. При этом голова у детей хорошо кровоснабжается. Даже при падении с небольшой высоты может возникнуть внутричерепная гематома, особенно если удар пришелся на затылок. При разрыве гематомы происходит кровоизлияние в мозг. Это приводит к потере сознания, остановке кровообращения и дыхания. Конечно, такие случаи происходят очень редко, но тем не менее исключить их нельзя. Так что если ребенок первого года жизни ударился головой, надо вызывать врача.

— Ну а если ребенок поплакал и успокоился?

— Всё равно нужно обследовать ребенка, показать его нейрохирургу, чтобы исключить внутричерепную гематому в голове и тяжелые последствия. Бывает, что после падения ребенок чувствует себя отлично, а через два-три часа становится вялым, не реагирует на мамин голос, не может пошевелить левой или правой ручкой — это симптомы внутричерепной гематомы.

— Больше всего дети бьются головой, когда начинают ходить. Для двух-трехлеток травмы головы также опасны?

— Нет, у детей старше года кости черепа смыкаются, закрываются роднички, так что у них нет такой выраженной опасности внутричерепного кровоизлияния. Но тем не менее, если ребенок гиперактивный, лучше максимально снизить риск травм. Мы однажды приехали к мальчику четырех лет, он упал и набил себе огромную шишку на лбу. Уже при нас он начал прыгать на кровати и опять ударился головой. Мы отвезли его в стационар, к счастью, никаких клинических проявлений сотрясения не было. Уже потом папа мальчика спросил, что же делать, чтобы избежать серьезных травм в дальнейшем. И я посоветовала купить для ребенка мягкий шлем. Других способов нет.