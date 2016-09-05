В Приморье из-за тайфуна более 5 тыс. домов остаются подтопленными

В регионе ведутся восстановительные работы
Фото: ТАСС/ Михаил Почуев
В Приморском крае более 5 тыс. домов остаются подтопленными. Тайфун «Лайонрок», вызвавший наводнение, уже покинул регион. Однако синоптики предупреждают, что в ближайшие два дня в крае ожидаются сильные дожди.
По информации РИА PrimaMedia, на утро понедельника в Приморье подтоплено более 5 тыс. придомовых территорий и 10,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.
В 12 районах Приморья размыто 42 участка дорог общей протяженностью 76 км, повреждено 62 автомобильных моста в пяти муниципалитетах. Из-за обрушившейся стихии отсутствует связь с 23 населенными пунктами. Без электричества остаются 35 поселков.
Ущерб сельхозугодьям Приморья, по предварительной оценке, превысил 360 млн рублей. Все сельхозпроизводители региона получат компенсацию из федерального бюджета за потерянный из-за тайфуна урожай.
На данный момент в регионе идут восстановительные работы. Общая численность группировки по ликвидации последствий тайфуна уже превысила 19 тыс. человек и 1,1 тыс. единиц техники.
В крае введен режим ЧС регионального уровня.
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