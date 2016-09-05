Обама рассказал о важности Минских соглашений для снятия санкций с РФ

По словам президента США Барака Обамы, его страна не снимет с России санкции, пока не будут выполняться Минские соглашения, пути реализации которых будут определены в ближайшие недели.



«Важно обеим сторонам воспользоваться возможностью в ближайшие недели, чтобы финализировать документ и понять последовательность, в которой документ будет воплощен в реальность», — заявил президент США Барак Обама на пресс-конференции в китайском Ханчжоу, рассказывая о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



Добавим, что, по словам Обамы, встреча с российским лидером Владимиром Путиным была «открытой, честной и деловой».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прежде чем окончательно определиться с проведением встречи в «нормандском формате», предстоит много работы.



Напомним, что днем ранее президент России Владимир Путин с канцлером Германии Ангелой Меркель во время встречи на полях саммита G20 в китайском городе Ханчжоу, которая продлилась почти два часа, «очень конкретно» обсудили, как могло бы проходить дальнейшее выполнение Минских соглашений.

Минская контактная группа — один из форматов урегулирования ситуации в Донбассе, который существует при поддержке России с сентября 2014 года. В рамках формата были подписаны три соглашения, получивших название «Минские». Именно они легли в основу мирного урегулирования.



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