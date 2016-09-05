Ученые выяснили, почему толстеют бросившие курить

Доктор Захари Константин с коллегами из университета Афин в сотрудничестве с Афинской медицинской школой представили на Международном конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) в Афинах исследование, которое показывает, что курение снижает потребление калорий. Выяснилось, что никотин влияет на уровень гормона грелина в крови, также известного как гормон голода.

Ученые изучили феномен того, что курение и отказ от него связаны с изменением веса. Те, кому удается бросить курить, начинают толстеть, в то время как курильщики имеют меньше шансов страдать ожирением, чем некурящие. В среднем человек, который бросил курить, за пять лет после отказа от табака набирает пять-десять килограммов веса.

Специалисты провели небольшое исследование с участием 14 здоровых мужчин, которые участвовали в двух испытаниях после ночного воздержания от курения и еды. Человек, который курил сигарету, а потом принимался за еду, ел меньше, чем тот, что не курил. Исследователи обнаружили, что курение сказывается на пищевом рационе, уменьшая его на 152 калории. То есть курение влияет на синтез гормона грелина, который регулирует в организме чувство голода. Об этом говорится в пресс-релизе команды доктора Захарии Константина.

Доктор Захари Константин заявил, что необходимы дальнейшие, более масштабные исследования, чтобы подтвердить результаты.

«Также необходимо исследовать другие потенциальные биологические медиаторы и способы сбалансировать потребление пищи после отказа от курения. Чтобы люди больше бросали курить и снизить частоту рецидивов», — резюмировал он.