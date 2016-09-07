Газпромбанк заинтересовался проектом прокатного завода для «Звезды»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил поддержки президента Владимира Путина в оформлении земли для металлургического завода, который должен поставлять дешевый прокат для судоверфи «Звезда». В Газпромбанке заинтересовались проектом, однако там считают, что его реализация — вопрос не ближайшей перспективы. По словам экспертов, только на проектировку уйдет от полутора до двух лет. Инвестиции оцениваются в $200–300 млн.

В Газпромбанке заинтересовались проектом строительства металлопрокатного завода на Большом камне в Приморском крае. В банке считают его достаточно перспективным.

— Да, это интересный проект. В перспективе, если мы увидим весь цикл и спрос, а это специальная судовая сталь, такая уникальная вещь, которую будут использовать на практическом предприятии, конечно, будем рассматривать этот проект. Но это вопрос не сегодняшнего дня, — заявил «Известиям» первый вице-президент Газпромбанка Алексей Белоус.

Пока, по словам собеседника, банк намерен финансировать строительство жилья для будущих работников судоверфи «Звезда». Напомним, что верфь «Звезда» наряду с несколькими другими судостроительными площадками входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС), который принадлежит консорциуму «Современные технологии судостроения», созданному Газпромбанком и «Роснефтью».

«Роснефть» предлагает построить металлопроизводящий и металлообрабатывающий комплекс, продукция которого будет использоваться на судостроительном заводе «Звезда». Об этом говорилось на совещании по судостроению под председательством президента России Владимира Путина.

В ходе совещания российский президент предложил обсудить вопрос поставок металлопроката на предприятие. Он напомнил, что объем металлообработки на «Звезде» составит около 330 тыс. т в год.

— Очень важно, чтобы такой большой спрос покрывался прежде всего российскими металлургами. Вместе с тем эти поставки должны быть экономически целесообразными. Необходимо учитывать плечо доставки и другие логистические особенности, — отметил Владимир Путин.



Он напомнил, что профильным министерствам было поручено проработать этот вопрос. В Минпромторге «Известиям» не предоставили оперативного комментария по этому вопросу.

По словам Игоря Сечина, подходящий участок под металлургический завод площадью 400 га уже подобран — на расстоянии около 100 км от предприятия. Теперь требуется небольшая помощь в его оформлении.

— У Газпромбанка есть успешный опыт работы с подобными проектами — на условиях проектного финансирования он кредитовал ряд крупных производственных объектов в нефтегазовой сфере и электроэнергетике. Основной интерес Газпромбанка — вхождение в капитал проекта как стратегического инвестора. В будущем, при выходе завода на самоокупаемость, можно будет получать дивиденды либо выгодно продать долю, — считает заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова.

Однако, как считают эксперты, об успехе предприятия говорить пока рано. По словам директора группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максима Худалова, близость к Китаю увеличивает риски для российских поставщиков слябов на предприятие, поскольку цены будут испытывать давление со стороны дешевого китайского экспорта.

— Таким образом, говорить об однозначной рентабельности завода во Владивостоке нельзя, требуется понять условия поставок сырья на него. Гораздо выгоднее было бы добиться для судоверфи специального тарифа, который бы сделал транспортировку плоского проката до нее менее затратной. Например, транспортировка стального проката из Магнитогорска во Владивосток обойдется сегодня в 4500–5000 рублей за тонну, или 10–15% от стоимости проката. Например, компенсация РЖД половины тарифа на поставку 330 тыс. т в год позволила бы 18 лет перевозить прокат к верфи на сумму ожидаемых инвестиций, — считает эксперт.

По мнению Максима Худалова, возведение прокатного стана займет до двух лет, однако проектирование и заказ оборудования для завода могут затянуться еще на полтора-два года.

— Я бы оценил затраты на строительство на уровне $150–200 млн. На мой взгляд, потребности завода в 330 тыс. т в год выглядят завышенными. Весь Дальний Восток в год потребляет 800 тыс. т стали.

По подсчетам аналитика «Финама» Алексея Калачева, если исходить в оценке строительства сталепрокатных мощностей из расчета $1000 на тонну мощности (что выше среднего, но учитывает большие расстояния и высокую сложность логистики), стоимость может составить свыше $300 млн. Предприятие полного цикла обойдется в 3–4 раза дороже, но вряд ли имеет смысл вкладывать так много, исходя из потребностей только одной «Звезды». Если уж строить новый меткомбинат, считает эксперт, то нужно брать в расчет и потребности других отраслей Дальнего Востока. Может быть, стоит предусмотреть еще и производство рельсов для железной дороги, а также организацию производства труб.

Аналитик Промсвязьбанка Игорь Нуждин добавляет, что точные параметры металлургического завода пока не определены, поэтому вариантов может быть множество. Как правило, сырьем для небольших меткомпаний служит лом черных металлов. Однако если комплекс этого не предусматривает (нет сталелитейного цеха, а только прокат) и акцент делается только на российском поставщике, то на Дальнем Востоке базируется единственное крупное в этом регионе металлургическое предприятие — «Амурметалл». Он работает на ломе, и его мощности по выплавке стали — порядка 1–1,2 млн т в год, при этом в 2015 году производство составило 0,54 млн т.

— При этом «Амурметалл» находится в стадии банкротства, имеет высокую долговую нагрузку и требует модернизации. Тем не менее его вполне можно было бы рассматривать как альтернативу проекту строительства стана, переведя его на выпуск судостроительного листа, или дополнение к нему. Еще источником сырья может быть ГБЖ (горячебрикетированное железо), производство которого налаживает на Дальнем Востоке горнорудная группа «Петропавловск», однако оно также требует сталелитейных мощностей, — пояснил Игорь Нуждин.

Эксперт также напомнил, что ближайшие поставщики слябов, если не брать в расчет Китай, находятся на Урале, в частности, ММК. Еще дальше — НЛМК и «Северсталь». В целом в России избыток мощностей такого листа, и если логистика позволяет его везти на Дальний Восток — это было бы также одним из вариантов поставок проката на «Звезду» без строительства метзавода.

Представители «Евраза», «Северстали», ММК и НЛМК отказались комментировать эту тему.