В «ВКонтакте» появилась официальная страница ЧМ по футболу 2018 года

В российской социальной сети «ВКонтакте» появилась официальная страница чемпионата мира по футболу 2018 года.



Организаторы отметили, что самая популярная соцсеть России является наиболее удобной площадкой для русскоязычной аудитории.



Во время чемпионата мира 2014 года интернет-платформы ФИФА, включающие сайт, мобильное приложение, страницы в Facebook, Twitter и Instagram, посетили более 1 млрд болельщиков со всего мира, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.



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