Обама рассказал, что позволит РФ и США сфокусироваться на общих врагах

Президент США Барак Обама заявил, что провел продуктивные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по установлению режима прекращения огня в Сирии, при котором Москва и Вашингтон смогут вместе бороться с ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусрой» (террористические организации запрещены в РФ).



«Мы провели продуктивные переговоры о том, как будет выглядеть реальный режим прекращения огня, что позволит нам — РФ и США — сфокусироваться на общих врагах, таких как ИГ и «ан-Нусра», — сказал Обама.



Американский лидер сказал, что дал инструкции госсекретарю Джону Керри, а Владимир Путин — главе МИД РФ Сергею Лаврову продолжать работать над достижением соглашения в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон рассматривают возможность начала нанесения скоординированных ударов по боевикам в сирийском Алеппо с середины сентября.



Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к российско-американским консультациям в Женеве, к этому времени в Алеппо и его окрестностях должны будут остаться лишь те боевики, которые отказались сложить оружие.



При этом он не уточнил, будут ли сирийские ВВС принимать участие в военной операции.

Вместе с тем Лавров отметил, что, пока у ВКС РФ не будет в Сирии координации с возглавляемой США коалицией, многие двусторонние договоренности по сирийскому кризису будут заблокированы.