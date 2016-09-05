Хабенский и Ламберт начали сниматься в фильме о восстании в концлагере

Сюжет кинокартины основан на книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие»
Фото: kinopoisk.ru
Российский актер Константин Хабенский и его французский коллега Кристофер Ламберт сыграют в фильме «Легенда о побеге», события которого разворачиваются во время Второй мировой войны в нацистском лагере смерти Собибор, расположенном на территории Польши, сообщили прокатчики кинокартины.
— Идея проекта возникла у министра культуры РФ Владимира Мединского, ее поддержали продюсеры Эльмира Айнулова и Наталия Дорошкевич, — приводит ТАСС сообщение прокатчиков. По их словам, сценарий для фильма написал Александр Адабашьян, с картиной также работает режиссер Андрей Малюков, снявший фильмы «Мы из будущего», «Матч», «Грозовые ворота» и «Диверсант».
Сюжет фильма построен по книге Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие», основанной на реальных событиях. Это история о лейтенанте советской армии Александре Печерскому, во время войны служащий попал в плен и оказался в концлагере. За три недели лейтенант вместе с группой советских военнопленных сумел организовать восстание заключенных из разных европейских стран.
— Нас вдохновила личность Александра Печерского, который смог противостоять нацистской машине смерти, организовать единственное успешное восстание в концлагере за всю историю Второй мировой, — пояснили прокатчики. Они также отметили, что на Западе история о восстании в Собиборе широко представлена в литературе и кинематографе, а в России эта страница истории практически остается неизвестной.
Константин Хабенский исполнит в этом фильме главную роль, а Кристофер Ламберт сыграет коменданта концлагеря, обершарфюрера СС Карла Френцеля.
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