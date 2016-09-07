Россияне, живущие за рубежом, хотят вступить в Клуб избирателей

Россияне, проживающие за границей, хотят иметь больше возможностей для того, чтобы следить за ходом избирательной кампании 2016 года. Координационные советы соотечественников более 50 стран обратились в Россотрудничество с просьбой открыть клубы избирателей, где граждане РФ смогут получить интересующую их информацию о предстоящих выборах в Госдуму. В Россотрудничестве «Известиям» рассказали, что первый такой клуб, созданный в Египте, уже начал свою работу.

В Россотрудничестве заинтересованность россиян в выборном процессе считают положительной тенденцией и поддерживают эту инициативу.

— Приход россиян на избирательные участки в зарубежных странах — не просто гражданский долг — это подтверждение неразрывной связи с Россией, доверие демократическим нормам и принципам, на которых основывается наше государство, заинтересованности в его будущем, — отметили в ведомстве.

Избирательная кампания не может быть полноценной, если в ней отсутствует диалог, полемика, информационная достоверность, отмечают в Россотрудничестве. Поэтому в агентстве рады помочь всем желающим встречаться и обсуждать предстоящие выборы, чтобы люди были «лучше осведомлены о программах различных политических партий, ко дню голосования пришли с единственно верным решением».

По информации представительств Россотрудничества, многие иностранные СМИ, вещающие на русском языке, уже включились в освещение избирательной кампании. Агентство вместе с МИД РФ оказывает поддержку русскоязычным СМИ в странах ближнего и дальнего зарубежья.

— Понимаем также, что в ряде стран работать приходится, что называется, под прессом. Поэтому если нужна будет помощь, то будем помогать, чем можем. Должен же кто-то рассказать зарубежному обществу о российской демократии и предоставить в том числе и нашим соотечественникам непредвзятую информацию, — сказали в Россотрудничестве.

В Египте на базе представительства Россотрудничества уже создан Клуб избирателей, где россияне могут получить интересующую их информацию. Первое заседание состоялось в Александрии.

Египетский Клуб избирателей организован совместно с Координационным советом общественных организаций соотечественников в рамках информационной работы Россотрудничества, направленной на обеспечение избирательных прав граждан России, находящихся за пределами Российской Федерации. В преддверии выборов депутатов Государственной думы заседания клуба планируется проводить регулярно на площадках Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Каире и Александрии.

Открыл работу клуба руководитель представительства в Арабской Республике Египет Алексей Теванян, который рассказал о порядке проведения выборов за рубежом, об основных правилах избрания депутатов ГД РФ и некоторых нововведениях. Соотечественники получили ответы на вопросы, касающиеся организационно-технического аспекта проведения выборов в Египте.

В ближайшее время на площадках обоих РЦНК будут оформлены «Уголки избирателей», содержащие сведения о политических партиях, принимающих участие в выборах, и другие материалы Центризбиркома РФ.

По данным МИДа, на консульском учете в Египте стоят 3285 россиян. Проголосовать они смогут 16 сентября на избирательных участках Каира и Александрии, их голоса будут переправлены и подсчитаны территориальной комиссией Алтайского края.

В ЦИК уточнили, что всего на иностранные участки ожидается явка почти 4 млн граждан РФ — более 1,8 млн из них отметились в консульствах, остальные — приблизительное число туристов, студентов и работающих, которые окажутся за границей в день голосования.

Директор Института стран СНГ Константин Затулин отмечает, что интерес соотечественников, живущих за рубежом, к выборам был всегда высоким, но в силу технических проблем, не все имели возможность проголосовать.

— За годы проведения выборов из-за труднодоступности некоторых избирательных участков за рубежом часть запросов граждан РФ оставалась неудовлетворенной. Возможно, с помощью Россотрудничества проблема будет отчасти решена, — считает эксперт.