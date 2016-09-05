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Меркель: Путин может повлиять на перемирие в Алеппо

Канцлер ФРГ отметила, что надеется на скорейшие результаты переговоров России и США по сирийскому вопросу

Президент России Владимир Путин может повлиять на установление перемирия в сирийском Алеппо, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита G20 в китайском Ханчжоу в понедельник.

«Я думаю, что президент России Владимир Путин имеет большое влияние в том, что касается перемирия или временного прекращения боевых действий для обеспечения гуманитарной помощью жителей Алеппо. Это крайне необходимо. Я это четко дала понять в ходе переговоров», — приводит ее слова агентство ТАСС.

Меркель отметила, что надеется на скорейшие результаты переговоров России и США по сирийскому вопросу. 

«Нам необходимо более продолжительное перемирие. Над этим идет работа. Время не терпит», — сказала она.

Напомним, как писали «Известия» ранее, на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы, которые состоялись на полях саммита G20 в понедельник, сторонам не удалось выработать единого подхода к урегулированию сирийского кризиса. Обсуждение вопроса продолжат министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава американского госдепартамента Джон Керри.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Меркель: Путин может повлиять на перемирие в Алеппо

Канцлер ФРГ отметила, что надеется на скорейшие результаты переговоров России и США по сирийскому вопросу

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