Большую панду исключили из списка вымирающих видов животных

Большая панда исключена из списка вымирающих видов животных. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Статус этого животного в Красной книге изменен с «вымирающего» на «уязвимый».

Теперь численность этих медведей не является критически малой, тем не менее вид всё еще нуждается в постоянном мониторинге численности и темпов размножения.

Численность больших панд увеличилась с 2004 по 2014 год на 17%, отмечают экологи. Однако, по словам генерального директора WWF Марко Ламбертини, среде их обитания по-прежнему угрожает опасность. «Не стоит забывать, что в дикой природе живут всего 1864 особи», — цитирует «Свободная пресса» гендиректора WWF.



Большая панда является символом Всемирного фонда дикой природы, а также неофициальной национальной эмблемой Китая. Соответствующий логотип был создан основателем организации натуралистом и художником Питером Скоттом в 1961 году.

Статус «находящиеся под угрозой» был присвоен большим пандам, проживающим только в Китае, в 1990 году. Смягчили его лишь через 26 лет.



При этом, по информации фонда, некоторым видам грозит угроза вымирания. К ним относится восточная горилла, которой исчезновение грозит из-за действий браконьеров.

