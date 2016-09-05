Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Большую панду исключили из списка вымирающих видов животных

В Красной книге статус животного был изменен — с «вымирающего» на «уязвимый»

Фото: pixabay.com

Большая панда исключена из списка вымирающих видов животных. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Статус этого животного в Красной книге изменен с «вымирающего» на «уязвимый».

Теперь численность этих медведей не является критически малой, тем не менее вид всё еще нуждается в постоянном мониторинге численности и темпов размножения.

Численность больших панд увеличилась с 2004 по 2014 год на 17%, отмечают экологи. Однако, по словам генерального директора WWF Марко Ламбертини, среде их обитания по-прежнему угрожает опасность. «Не стоит забывать, что в дикой природе живут всего 1864 особи», — цитирует «Свободная пресса» гендиректора WWF.

Большая панда является символом Всемирного фонда дикой природы, а также неофициальной национальной эмблемой Китая. Соответствующий логотип был создан основателем организации натуралистом и художником Питером Скоттом в 1961 году.

Статус «находящиеся под угрозой» был присвоен большим пандам, проживающим только в Китае, в 1990 году. Смягчили его лишь через 26 лет.

При этом, по информации фонда, некоторым видам грозит угроза вымирания. К ним относится восточная горилла, которой исчезновение грозит из-за действий браконьеров.

Написать комментарий
Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Большую панду исключили из списка вымирающих видов животных

Большую панду исключили из списка вымирающих видов животныхВ Красной книге статус животного был изменен — с «вымирающего» на «уязвимый»

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке