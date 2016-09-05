«Землетрясение» претендует на «Оскар»

Авторы грандиозной драмы «Землетрясение» считали принципиальным заявить Армению как кинематографическую территорию — и для американской киноакадемии, и для международных зрителей, фестивалей и дистрибьюторов. Именно поэтому картина, снятая в копродукции с Россией, заявлена на «Оскар» от Армении.

— С российской стороны нас поддержал Фонд кино, с армянской — Национальный киноцентр Армении. У нас была возможность выдвигаться от России, но только в следующем году, поскольку российский прокат начинается с 1 декабря. В прокат в Армении картина выходит сразу после 17 сентября, когда состоится ее премьера на закрытии «Недели российского кино» в Гюмри, — сообщил «Известиям» продюсер Рубен Дишдишян.



— Мы очень благодарны армянскому оскаровскому комитету за доверие — постараемся его оправдать, — заявил Дишдишян. — Впереди еще большой путь, но начало положено. В свои шансы мы верим, потому что верим в наш фильм.

Продюсер считает, что о предпочтениях академиков судить сейчас сложно, но если фильм войдет в шорт-лист, это можно назвать общей победой России и Армении, ведь «Землетрясение» — результат совместной работы. Также, по мнению Дишдишяна, этот фильм абсолютно вписывается в оскаровский контекст.

— Это масштабная драма, затрагивающая общечеловеческие темы, — считает продюсер. — Мы хотели вспомнить о трагедии, которая произошла в жизни страны почти 30 лет назад. Наш фильм — о людях, переживших землетрясение и потерявших своих близких и родных. Одна из главных тем «Землетрясения» — интернационализм. Мне кажется, это был один из последних моментов в истории СССР, когда вся страна объединилась в желании помочь — русские, грузины, украинцы, казахи, белорусы. Народ собирал одежду, еду, лекарства, деньги. Помощь шла из других стран — Франции, США, Латинской Америки, ФРГ, Швеции, Швейцарии, Великобритании… Больше не помню примеров, когда весь мир помогал маленькому народу, пережившему такую трагедию. Я сам был этому свидетелем.

«Землетрясение» — фильм режиссера Сарика Андреасяна, главные роли в котором исполняют Константин Лавроненко и Мария Миронова. Фильм рассказывает о трагедии 7 декабря 1988 года, когда в Армении произошло масштабное землетрясение, от которого пострадали более 300 городов и населенных пунктов и погибло более 25 тыс. человек.