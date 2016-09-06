«Википедия» не станет конкурентом Большой российской энциклопедии

В конце августа глава правительства Дмитрий Медведев распорядился создать общенациональный научно-образовательный интерактивный энциклопедический портал. Многие восприняли эту новость как попытку государства создать прямого конкурента популярному ресурсу «Википедия», однако это оказалось не совсем так. Как рассказал заместитель председателя правительства и глава рабочей группы по созданию портала Сергей Приходько, будущий ресурс будет основан на базе 35-томной универсальной научной Большой российской энциклопедии. Его запуск запланирован в 2017 году.

Предполагается, что Большая российская энциклопедия станет основой всей системы, в которую будут входить и отраслевые тематические издания — от очень широких, как, например, «Православная энциклопедия», до узкоспециальных, таких как «Энциклопедия дискретной математики» или «Энциклопедия плазмы».

— Важной функцией портала должна стать и его роль интегратора отечественных достоверных научно-образовательных и культурных электронных ресурсов — от архивов и музеев, от университетов и академических институтов до театров и фестивалей. Так, чтобы пользователь мог бы получить исчерпывающую актуальную и достоверную информацию по выбранной теме. Мы хотим дать нашим гражданам возможность, перефразируя Солженицына, «знать не по лжи» — создать доступную территорию достоверного знания, — рассказал зампред правительства.

В последующем предполагается будущую систему интегрировать в работу вузов и школ.

— Предвосхищая самый популярный вопрос прошлой недели, хочу сразу поставить точки над i. Никаких интенций запретить, заменить или противостоять «Википедии» у правительственной рабочей группы нет и не будет. И еще обращаю внимание, что в общем объеме универсальной энциклопедии политические тексты и темы, а тем более имеющие отношение к современным отечественным реалиям, едва ли занимают даже 1%, — заявил Приходько.



Напомним, что аналогичную систему в 2015 году анонсировало Российское военно-историческое общество. Проект получил название «Рипедия» и также должен был работать на базе Большой российской энциклопедии. На портале планировалось размещать текстовые материалы и иллюстрации из православной и исторической энциклопедий, а также авторские статьи ведущих ученых и экспертов. Разработкой «аналога» «Википедии» занимаются представители Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИДа, Росстата, Росреестра, Федерального агентства научных организаций (ФАНО), Российской академии наук.

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