Шувалов: проекты РФ и Японии должны быть вне территориальных споров

По мнению вице-премьера РФ Игоря Шувалова, экономическое взаимодействие Москвы и Токио должно приносить выгоду обеим сторонам, не стоит при этом ориентироваться только на решение территориальных вопросов. Об этом зампред правительства заявил в кулуарах ВЭФа.

— Невозможно всё время говорить о решении политических вопросов, не создавая экономической базы для взаимодействия. Нужно делать так, чтобы люди чувствовали выгоду от решения этих политических вопросов, чтобы от партнерства росло благосостояние наций. Сейчас мы видим, что японская сторона это услышала, — приводит «РИА Новости» заявление Игоря Шувалова.

Напомним, 3 сентября на пленарной сессии ВЭФа премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Россия и Япония должны задуматься о продвижении в проблеме территориального спора между странами. После окончания Второй мировой войны между сторонами не был подписан мирный договор. При этом Токио ставит в качестве условия заключения соглашения свои притязания на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Игорь Шувалов объяснил установку президента РФ Владимира Путина в этом вопросе. По его словам, Москва готова развивать отношения с партнерами настолько, насколько они сами готовы. «На все их инициативы мы ответим серьезной, практической работой по достижению результатов», — подчеркнул вице-премьер.

— Самое главное сейчас — сконцентрироваться на работе по реализации этих проектов. Мы должны увидеть конкретные результаты. Но если в какой-то момент японская сторона снова скажет: «Да, мы готовы, мы всё подготовили, но сначала решите территориальный вопрос», то вряд ли тогда что-то получится, — признал Игорь Шувалов.

Кроме того, зампред правительства РФ отметил, что Восточный экономический форум направлен на привлечение интереса к иностранных инвесторов к Дальнему Востоку, но для этого необходимо добиться поддержки заинтересованности отечественных компаний.

— Восточный форум проводится для того, чтобы привлекать иностранных инвесторов, но не только. У нас огромный инвестиционный потенциал для российских предпринимателей… Но если вы посмотрите на то, как эти инвесторы ведут себя даже в рамках ВЭФа, то в этот раз интерес по сравнению с прошлым форумом огромный. Все предлагают новые проекты и вообще новую серьезную повестку, — подчеркнул вице-премьер.

Второй Восточный экономический форум прошел на острове Русский 2–3 сентября.