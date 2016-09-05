«Спартак» установит памятник легендарному нападающему клуба Ильину

Благотворительный фонд поддержки ветеранов и молодежи московского «Спартака» выделяет средства на памятник олимпийскому чемпиону 1956 года, пятикратному чемпиону СССР, двукратному обладателю Кубка страны, легендарному нападающему красно-белых Анатолию Ильину.

— После окончания ярчайшей футбольной карьеры Ильин в течение 33 лет передавал свой опыт юным игрокам СДЮШОР «Спартак», — сообщает официальный сайт «Спартака». — Благодаря кропотливой и вдумчивой работе учителя многие из его учеников получили путевки в большой футбол. Полагаем, что у нынешних болельщиков «Спартака» — тех, кто видел Ильина на поле или наслышан о его игре от старожилов, — появится желание внести свой вклад в создание памятника легенде красно-белых.

Легендарный футболист скончался на 85-м году жизни в феврале 2016 года.

Ильин выступал за красно-белых с 1949 по 1962 год. За 254 матча форвард забил 88 мячей. В составе команды стал пятикратным чемпионом СССР и дважды обладателем Кубка страны. Кроме того, футболист выступал за сборную СССР (31 матч, 16 голов).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

