Эрдоган призвал создать зону безопасности на севере Сирии

Для разрешения миграционного кризиса на севере Сирии необходимо создать зону безопасности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на итоговой пресс-конференции саммита G20 в китайском Ханчжоу в понедельник.

«Мы ранее предлагали создать зону безопасности на севере Сирии для размещения в ней беженцев, чтобы помочь разрешению миграционного кризиса. К сожалению, шагов в этом направлении ни одна страна не сделала. Экзамен с беженцами не сдан. Турция, которая приютила на своей территории более 3 млн граждан Сирии и Ирака, является лучшим партнером по этой теме», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Эрдоган также отметил, что к настоящему моменту из бюджета страны на прием беженцев израсходовано более $12 млрд. При этом цифра достигает $25 млрд, если считать расходы общественных организаций.

Турецкий лидер также сообщил, что на полях саммита предложил президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Бараку Обаме установить бесполетную зону на севере САР.

Эрдоган также отметил, что Турция сотрудничает с Россией по урегулированию в сирийском Алеппо. Он также добавил, что надеется на установление перемирия в САР до начала мусульманского праздника Курбан-байрам на следующей неделе.