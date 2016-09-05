Пушилин: «Для нас важны успехи России на G20»

5 сентября в китайском городе Ханчжоу завершился саммит «большой двадцатки» (G20). На полях мероприятия лидеры G20 и руководители международных организаций обсуждали вопросы развития мировой экономики и безопасности. Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин в разговоре с «Известиями» отметил, что Россия — страна, успех которой очень важен для Донбасса, а также выразил надежду, что решения по Украине все-таки будут найдены.



— Мы рады успехам России, для нас это важно. Именно от России исходит политическая поддержка по защите прав и интересов ДНР на международной арене. Китай, в принципе, уже всё обозначил — Россия названа главным гостем, главным участником на переговорах саммита G20, — заявил Пушилин.



В рамках мероприятия Владимир Путин встретился с президентом Франции Франсуа Олландом, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель. Основными темами встреч с западными партнерами в очередной раз стали ситуация на Украине и в Сирии.



Но наиболее ожидаемыми стали переговоры Владимира Путина и Барака Обамы. В ходе переговоров президенты двух держав обсудили вопросы мирового значения. Особое внимание главы государств уделили Сирии и Украине.



В этой связи Пушилин выразил надежду, что на саммите G20 были найдены необходимые политические решения. Он отмечает, что эти решения должны быть четко увязаны с вопросами безопасности.



— Есть надежда, что здесь получится достичь некого прогресса. Вопрос выполнения Минских соглашений на данный момент является самым важным. Порошенко уже давно доказывает своими действиями, что Украина потеряла свою субъектность и многие решения принимаются без участия самой Украины как таковой, — отметил Денис Пушилин.



Первые переговоры в рамках G20 президент России провел с председателем КНР. Как сообщается, на них Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали перспективы развития российско-китайских отношений, а также проблемы международного характера.



Член правления Китайского исследовательского центра ШОС, эксперт клуба «Валдай» Шэн Шилян, подводя итоги саммита G20, отмечает, что отношения России и КНР сегодня находятся на высоком уровне, а торговля между странами интенсивно развивается.



— Между нашими государствами сейчас отличные политические отношения, и я считаю, что экономические отношения если и отстают от политических, то ненамного, — заявил Шилян. — Наши лидеры говорили о необходимости увеличить товарооборот между Россией и Китаем, но он уже довольно неплох и подходит к отметке в $100 млрд в год. Да, в прошлом году финансовый объем торговли снизился, но в количественном отношении он только вырос, — подчеркнул эксперт. — Россия занимает второе место, а не так давно попадала и на первое место по размерам импорта сырой нефти в Китай. Из отдельных стран КНР — первый торговый партнер России, хотя ЕС как организация торгует с Россией больше.



Первая двусторонняя встреча российского лидера с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй также вызвала большое внимание СМИ. Особое значение имели и переговоры между Россией и Саудовской Аравией, по итогам которых было подписано совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти.