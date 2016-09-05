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Понедельник,
5 сентября
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Инфляция в России в августе была нулевой

По данным Росстата, в годовом выражении рост цен составляет 6,8%

Инфляция в России в августе оказалась нулевой. С начала года потребительские цены выросли на 3,9%, в годовом выражении это составляет 6,8%. Об этом сообщили в Росстате.

По данным ведомства, в августе годовая инфляция в России замедлилась, в июле она составляла 7,2%.

Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев уже говорил, что уровень инфляции в августе приблизился к нулю, кроме того, не исключал дефляции по итогам последнего летнего месяца на уровне 0,2%.

Напомним, согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2016 году в России составит около 6,5%. Однако при сохранении текущей внешней конъюнктуры она может снизиться и до 6%, прогнозировал министр.

В понедельник мировые цены на нефть возобновили рост на фоне заявлений России и Саудовской Аравии о совместных действиях по стабилизации рынка нефти.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Инфляция в России в августе была нулевой

По данным Росстата, в годовом выражении рост цен составляет 6,8%

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