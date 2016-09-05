Тоннель от «Раменок» начнут строить на этой неделе

Калининско-Солнцевскую линию продлят на юг до «Мичуринского проспекта»
Строители начнут возведение нового тоннеля на Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до «Мичуринского проспекта» в ближайшие дни.
Уже на этой неделе стартует строительство тоннеля от станции «Раменки» в сторону станции «Мичуринский проспект», пишет агентство «Москва».
«Этот участок планируется ввести до конца следующего года в составе южного радиуса Калининско-Солнцевской линии метро до «Рассказовки», — цитирует агентство слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Хуснуллин уточнил, что тоннелепроходческий щит уже смонтирован и находится в стартовом котловане, идут последние приготовления. Формирование новой ветки происходит поэтапно.
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