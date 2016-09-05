Депутаты декоммунизировали потолок в Верховной раде в Киеве

В Киеве депутаты декоммунизировали потолок здания Верховной рады. Художественное панно «Цветущая Социалистическая Украина» закрыли натяжным потолком.



Спикер Андрей Парубий рассказал на заседании согласительного совета рады, что распорядился закрыть произведение искусства с помощью натяжного потолка. «Летом по моему распоряжению было закрыто панно, где были изображения советского тоталитарного режима — это изменения, которые произошли в нашей формально-организационной работе», — цитирует депутата ТАСС.

Панно «Цветущая Социалистическая Украина» с изображением традиционных символов СССР — серпов и молотов, красных знамен, пятиконечных звезд — украшало потолок здания рады с 1946 года, пишут «Дни.Ру».

Напомним, закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», одобренный радой, начал действовать на Украине в мае 2015 года. В соответствии с законом переименованию подлежат все объекты, названия которых связаны с именами деятелей СССР, а также в которых упоминаются коммунизм, советская власть и ее институты — компартия, комсомол, пионерия.

В начале июня спикер парламента Андрей Парубий подписал постановление о переименовании 278 населенных пунктов на Украине в рамках закона о декоммунизации.



Под запрет закона подпадают символы, соединяющие серп и молот; серп, молот и пятиконечную звезду; плуг, молот и пятиконечную звезду; а также само название коммунистической партии. Также запрещены памятники и памятные знаки, посвященные руководителям коммунистической партии и сотрудникам советских органов госбезопасности.



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