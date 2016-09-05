Новак: добыча нефти может быть заморожена на три месяца и более

Москва и Эр-Рияд рассматривают возможность заморозки нефтедобычи на три месяца и более. При этом Россия готова поддержать это решение на уровне любого месяца второй половины 2016 года, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом.



«От трех до шести месяцев, а может быть, и более длительный период», — приводит «РИА Новости» заявление министра в ответ на вопрос о длительности действия возможного ограничения.

Он пояснил, что сейчас стороны должны определить в рамках инструмента заморозки тот месяц, на показателе которого будет основываться заморозка. При этом Александр Новак подчеркнул, что Россия готова поддержать инициативу ограничения нефтедобычи на уровне любого месяца второй половины 2016 года.

«Учитывая, что сегодня уже закончился август месяц, [сейчас] сентябрь месяц, то могут рассматриваться варианты, конечно же, не первой половины года, а на уровне одного из месяцев второй половины года», — пояснил глава Минэнерго.

Александр Новак также отметил, что на встрече с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом стороны обсудили инструменты, которые могут быть задействованы для реализации заморозки добычи нефти.

«С нашим коллегой министром мы обсудили и договорились, что наиболее эффективным на сегодняшний день мы видим инструменты заморозки, которые могут быть реализованы. Мы рассматриваем сейчас различные варианты», — сообщил министр. Он пояснил, что Москва и Эр-Рияд еще рассматривали инструменты установления потолков и сокращения добычи.