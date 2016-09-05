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Московская консерватория построит свой оперный театр

Общая площадь здания составит более 15 тыс. кв. м

В Москве появится новый музыкальный театр. Для спектаклей своей оперной студии Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского построит здание в Среднем Кисловском переулке. 

— Оперный театр нужен для полноценной подготовки вокалистов. Сейчас нет возможности научить их петь в гриме, в сценическом костюме, работать со сценографом. Мы имитируем эту работу поневоле. Когда театр появится, для Москвы это будет большим обретением, потому что репертуар у нас огромный, силы великолепные. У нас есть и оркестр, и хор, и постоянно обновляющаяся группа солистов, которых мы воспитываем на вокальном факультете, — рассказал «Известиям» ректор Московской консерватории профессор Александр Соколов.

Согласно проектной документации, на верхних этажах расположатся репетиционный зал, кафе и атриум. В подземной части откроют зал-трансформер на 500 человек, складские помещения, ресторан и парковку на 70 машино-мест. Общая площадь здания составит более 15 тыс. кв. м.

По словам Александра Соколова, к началу строительства уже всё готово. 

— Подготовительные работы завершены, проект утвержден, финансирование выделено, так что препятствий нет никаких, — отметил ректор.

Интервью Александра Соколова читайте в ближайших номерах «Известий».

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Московская консерватория построит свой оперный театр

Общая площадь здания составит более 15 тыс. кв. м

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