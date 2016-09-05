Великобритания впервые за 5 лет назначила посла в Иране

Великобритания впервые за последние 5 лет назначила посла в Иране.



Как сообщает агентство Reuters, им стал Николас Хоптон, ранее занимавший должность временного поверенного в делах в Тегеране.



Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что этот шаг будет способствовать продуктивному сотрудничеству между Ираном и Великобританией.



«Это позволит нам более предметно обсуждать такие вопросы, как права человека и роль Ирана в регионе, а также продолжение реализации ядерного соглашения и расширение торговых отношений между нашими странами», — сказал Джонсон.



Напомним, Великобритания закрыла посольство в конце 2011 года после того, как толпы иранцев, возмущенных введенными Лондоном экономическими санкциями против Тегерана, разгромили дипмиссию.

Впервые санкции против Ирана ввели в одностороннем порядке США в 1979 году, и с тех пор Вашингтон ограничил сотрудничество с Исламской Республикой в торговой, финансовой и нефтегазовой сферах. Международные санкции были приняты Совбезом ООН в 2006 году, после того как инспекторы МАГАТЭ обнаружили в стране центрифуги для обогащения урана.



ЕС снял запрет на покупку иранской нефти 16 января 2016 года.



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