Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Великобритания впервые за 5 лет назначила посла в Иране

Им стал временный поверенный в делах Соединенного Королевства в Тегеране Николас Хоптон

Великобритания впервые за последние 5 лет назначила посла в Иране.

Как сообщает агентство Reuters, им стал Николас Хоптон, ранее занимавший должность временного поверенного в делах в Тегеране.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что этот шаг будет способствовать продуктивному сотрудничеству между Ираном и Великобританией.

«Это позволит нам более предметно обсуждать такие вопросы, как права человека и роль Ирана в регионе, а также продолжение реализации ядерного соглашения и расширение торговых отношений между нашими странами», — сказал Джонсон.

Напомним, Великобритания закрыла посольство в конце 2011 года после того, как толпы иранцев, возмущенных введенными Лондоном экономическими санкциями против Тегерана, разгромили дипмиссию.

Впервые санкции против Ирана ввели в одностороннем порядке США в 1979 году, и с тех пор Вашингтон ограничил сотрудничество с Исламской Республикой в торговой, финансовой и нефтегазовой сферах. Международные санкции были приняты Совбезом ООН в 2006 году, после того как инспекторы МАГАТЭ обнаружили в стране центрифуги для обогащения урана.

ЕС снял запрет на покупку иранской нефти 16 января 2016 года.

Читайте также:

Великобритания возобновляет работу посольства в Иране

Написать комментарий
Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Великобритания впервые за 5 лет назначила посла в Иране

Им стал временный поверенный в делах Соединенного Королевства в Тегеране Николас Хоптон

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке