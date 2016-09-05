На Филиппинах ввели режим чрезвычайного положения

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения. Соответствующая мера вводится в связи со взрывом, прогремевшим в городе Давао в пятницу.



Режим ЧП вступает в силу с понедельника и продлится до тех пор, пока не будет отменен специальным указом главы государства, передает ТАСС.



Напомним, взрыв произошел в пятницу вечером в районе городского рынка напротив католического университета. Погибли 14 человек, еще 70 были ранены, пишут Дни.Ру.



Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал взрыв терактом.

