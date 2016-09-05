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В Москве следователи начали проверку в связи со скандалом в школе № 57

Ранее в интернете появилась информация о том, что учитель истории этого образовательного учреждения больше 16 лет развращал школьниц

В Москве следователи начали доследственную проверку после скандала в школе № 57. В соцсетях появились сообщения о том, что учитель истории больше 16 лет развращал школьниц.

Ранее стало известно, что ученики школы, а также их родители требуют отставки руководства оскандалившегося образовательного учреждения. Петиция с таким призывом на имя главы департамента образования Москвы Исаака Калины опубликована на портале Change.org, передает сайт «Комсомольской правды».

«Известия» ранее сообщали, что директор московской школы № 57 Сергей Менделевич в открытом письме, опубликованном на сайте школы, призвал всех принять участие в сборе информации, необходимой для расследования.

«Я призываю всех принять участие в этой неприятной, но необходимой для нашей школы работе. Эта работа уже начата с разных сторон неравнодушными и совестливыми людьми. Пока писалось письмо, стало известно, что к делу подключились следственные и контролирующие органы. Я этому рад», — заявил директор.

В понедельник Сергей Менделевич заявил, что намерен обратиться в департамент образования Москвы с просьбой в кратчайший срок объявить конкурс на замещение должности директора школы № 57.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

В Москве следователи начали проверку в связи со скандалом в школе № 57

Ранее в интернете появилась информация о том, что учитель истории этого образовательного учреждения больше 16 лет развращал школьниц

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