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Парадоксы Фаины Раневской

В Театральном музее имени Бахрушина открылась выставка, посвященная 120-летию народной артистки СССР Фаины Георгиевны Раневской

Фото: Зоя Игумнова

Ее выражение — «У меня хватило ума так глупо прожить жизнь» — стало названием экспозиции. Здесь представлены уникальные документы, фотографии, личные вещи актрисы. Посетители смогут проследить весь творческий путь Фаины Георгиевны — от дебюта на импровизированной сцене дачного театра в Малаховке в 1915 году до последних ролей в Театре имени Моссовета в начале 1980-х.

Фигура Фаины Георгиевны полна противоречий, а жизнь — парадоксов. Ее не приняли в театральное училище как «неспособную», но наряду с Нонной Мордюковой Раневская вошла в десятку самых выдающихся актрис ХХ века по версии английской энциклопедии «Кто есть кто».

— Нам хотелось показать ее зрителям не стереотипной — жестковатой, циничной, острой на язык, говорящей только афоризмами, — а раскрыть ее как непростую личность и в то же время выдающуюся актрису, — рассказала куратор выставки Людмила Шемракова. — Несмотря на не очень удачную актерскую судьбу, Раневская обладала феноменальным даром. Часто режиссеры обвиняли ее в том, что «она тянет одеяло на себя», даже если Фаина Георгиевна появлялась в эпизодах. В спектакле «Шторм» Театра Моссовета она играла Маньку-спекулянтку. Режиссер постановки Юрий Завадский сказал ей: «Фаина, вы так хорошо играете эпизод, что я решил исключить его из спектакля». На что актриса ответила: «Если так надо, я буду играть хуже». Но Завадский всё равно убрал выход Раневской.

Сотрудники музея нашли ту самую сцену Маньки-спекулянтки, и ее можно увидеть на выставке. Здесь же можно посмотреть единственное телеинтервью Фаины Георгиевны и короткометражку «Драма», в которой она сыграла главную роль.

Удивительно, что такая большая актриса не была нужна кино и телевидению, ведь Фаина Георгиевна не играла главных ролей на экране, поэтому ее называли «королевой эпизодов». Буквально на пальцах одной руки можно пересчитать главные роли Раневской в театре: «Странная миссис Севидж», «Дальше — тишина», «Правда хорошо, а счастье лучше».

— Мне посчастливилось работать с ней в одном спектакле — «Странная миссис Сэвидж», — рассказала народная артистка Татьяна Бестаева. — Ее партнершей была Ия Саввина, актриса умная, талантливая, известная. Как-то на репетиции она решила, что Фаина Георгиевна — та фигура, с которой она может «пободаться», и стала с ней при всех спорить. Раневская реагировала очень спокойно, но в какой-то момент ее терпение лопнуло и она сказала: «Я теперь понимаю, почему в Москве так плохо с домработницами. Они все работают в Театре Моссовета». Как ни странно, но после этой истории они подружились.

Хлесткие выражения актрисы стали особой разновидностью фольклора, ей приписывают многие остроты. На выставке использованы только подлинные фразы актрисы. О себе она писала: «В пять лет была тщеславна, мечтала получить медаль «За спасение утопающих». Теперь медали, ордена держу в коробке, где нацарапала: «Похоронные принадлежности». В последних записях Раневской есть такое: «Старость — это просто свинство. Все ушли, а я доживаю свой век».

— Готовя выставку, мне стало понятно, почему она чувствовала себя одинокой в последние годы жизни, — продолжает Людмила Шемракова. — Потому что в молодости она дружила с цветом культуры нашей страны. Ближайшее окружение Раневской — Эйзенштейн, Ромм, Ахматова, Пастернак, Шостакович, Михоэлс, Рихтер. Уровень этих людей был настолько высок, что, когда они все ушли из жизни, ей стало не с кем общаться. В свое время она говорила про Эйзенштейна: «Каково гению среди козявок!» На склоне лет Раневская почувствовала это на себе.

Экспозиция работает до 2 октября.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Парадоксы Фаины Раневской

Парадоксы Фаины РаневскойВ Театральном музее имени Бахрушина открылась выставка, посвященная 120-летию народной артистки СССР Фаины Георгиевны Раневской

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