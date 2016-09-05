Путин: Москва будет поддерживать «нормандский формат»

В ходе пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 президент России Владимир Путин заявил, что другого варианта решения проблемы Донбасса, кроме как «нормандский формат», нет, Москва будет его поддерживать.

«Что касается «нормандского формата», ну, хорошо это или плохо, но другого варианта хотя бы предпринять попытки в урегулировании нет. И поэтому Россия, конечно, этот формат будет поддерживать», — заявил Путин.

Ранее «Известия» писали, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что встреча «нормандской четверки» может пройти в ближайшее время, однако отметила, что точной даты и времени переговоров пока нет.