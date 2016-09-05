ИГИЛ взяло на себя ответственность за серию терактов в Сирии

Количество жертв двойного теракта в городе Тартус увеличилось до 30 человек
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов в Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.
Пять взрывов, которые произошли в четырех городах САР - Тартусе, Хомсе, Хасеке и Дамаске – унесли жизнь как минимум 40 человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
В городе Тартус количество жертв двойного теракта увеличилось до 30 человек, пишет сайт «Комсомольской правды». Как сообщило государственное телевидение Сирии, еще 45 человек пострадали в результате атаки.
Напомним, в понедельник в Тарсусе на правительственной трассе сначала взорвался заминированный автомобиль. После этого террорист-смертник взорвал пояс шахида в толпе, которая пыталась помочь раненым после первого взрыва.
Теракты произошли также в городах Хомс и Хасеке, а также в пригороде Дамаска.
Государственные СМИ сообщали также о взрыве в городе Эль-Хасака, находящемся на северо-востоке Сирии.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.