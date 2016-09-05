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ИГИЛ взяло на себя ответственность за серию терактов в Сирии

Количество жертв двойного теракта в городе Тартус увеличилось до 30 человек

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов в Сирии. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Пять взрывов, которые произошли в четырех городах САР - Тартусе, Хомсе, Хасеке и Дамаске – унесли жизнь как минимум 40 человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

В городе Тартус количество жертв двойного теракта увеличилось до 30 человек, пишет сайт «Комсомольской правды». Как сообщило государственное телевидение Сирии, еще 45 человек пострадали в результате атаки.

Напомним, в понедельник в Тарсусе на правительственной трассе сначала взорвался заминированный автомобиль. После этого террорист-смертник взорвал пояс шахида в толпе, которая пыталась помочь раненым после первого взрыва.

Теракты произошли также в городах Хомс и Хасеке, а также в пригороде Дамаска. 

Государственные СМИ сообщали также о взрыве в городе Эль-Хасака, находящемся на северо-востоке Сирии.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

ИГИЛ взяло на себя ответственность за серию терактов в Сирии

Количество жертв двойного теракта в городе Тартус увеличилось до 30 человек

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