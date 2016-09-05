Жертвами двойного теракта в Кабуле стали 24 человека

В двойном теракте в Кабуле погибли 24 человека. По последним данным, ранения получили более 90 человек.



В результате взрывов погибли высокопоставленный военный и шеф районной полиции Кабула.

В понедельник утром в столице рядом со зданием Министерства обороны Афганистана прогремели два мощных взрыва. Сообщается, что подорвались террористы-смертники.

Ответственность за происшествие взяла на себя запрещенная в РФ радикальная организация «Талибан», сообщает «Русская планета».



Читайте также:



Оппозиция планирует установить в Сирии диктатуру