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Жертвами двойного теракта в Кабуле стали 24 человека

В понедельник рядом со зданием Министерства обороны Афганистана подорвались два смертника

В двойном теракте в Кабуле погибли 24 человека. По последним данным, ранения получили более 90 человек. 

В результате взрывов погибли высокопоставленный военный и шеф районной полиции Кабула.

В понедельник утром в столице рядом со зданием Министерства обороны Афганистана прогремели два мощных взрыва. Сообщается, что подорвались террористы-смертники.

Ответственность за происшествие взяла на себя запрещенная в РФ радикальная организация «Талибан», сообщает «Русская планета».

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Жертвами двойного теракта в Кабуле стали 24 человека

В понедельник рядом со зданием Министерства обороны Афганистана подорвались два смертника

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