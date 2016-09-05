Путин объяснил, почему связи с Турцией восстанавливаются не так быстро

Работа по восстановлению отношений России с Турцией идет по плану, хотя и не так быстро, как хотелось бы турецким партнерам, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции. По его словам, это связано с определенными процедурами, связанными с решениями правительства и работой санитарных учреждений.



«Что касается восстановления наших двусторонних отношений (с Турцией), то работа идет, работа идет по плану. Не так быстро, как бы хотелось нашим турецким партнерам, но и мы хотели бы, может быть, побыстрее... Когда мы что-то ломаем, это всегда быстро, а восстанавливать всегда сложнее», — сказал Владимир Путин.



По словам президента, это требует определенных процедур, связанных с решениями правительства и санитарных учреждений.

«Работа двигается. Самое главное, что создана база для восстановления полноформатного сотрудничества», — добавил президент России.



Напомним, отношения между двумя странами переживали кризис после того, как 24 ноября 2015 года ВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. 28 июня президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Кремль послание, в котором извинился за инцидент и выразил заинтересованность в налаживании отношений двух государств. После разговора с турецким лидером президент России Владимир Путин поручил правительству вступить в переговоры с Турецкой Республикой для восстановления сотрудничества в торговле и других сферах.

