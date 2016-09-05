Владимир Путин назвал Синдзо Абэ блестящим оратором

Прзидент России Владимир Путин считает премьер-министра Японии Синдзо Абэ блестящим оратором и ярким политиком, лидеры двух стран давно общаются на «ты».

— Что касается обращения на «ты», по именам, мы с Синдзо на «ты» в нашем обычном режиме, он меня называет по имени, я его по имени, — сообщил журналистам глава государства в ходе пресс-конференции.

Владимир Путин подчеркнул, что во время встречи во Владивостоке японский политик проявил себя как блестящий оратор.

— Он умеет говорить, и проявил себя в таком виде на встрече во Владивостоке. Но главная ценность в данном случае его появления и выступления не в этом, а в том, что он продолжил реализацию своих идей по поводу восьми направлений нашего взаимодействия, — отметил российский лидер, добавив, что стороны уже наметили планы по их осуществлению.

Напомним, 3 сентября на пленарной сессии ВЭФа премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Россия и Япония должны задуматься о продвижении в проблеме территориального спора между странами. После окончания Второй мировой войны между сторонами не был подписан мирный договор. При этом Токио ставит в качестве условия заключения соглашения свои притязания на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Позиция Москвы по этому вопросу подразумевает, что территории южных Курил вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.