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Понедельник,
5 сентября
2016 года
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Путин не видит смысла обсуждать с Обамой санкции

Президент России назвал отношения РФ и США ненормальными

Тема санкций затрагивалась во время переговоров президента России Владимира Путина с американским президентом Бараком Обамой на полях саммита G20 в Китае, однако российский лидер особого смысла в таком обсуждении пока не видит. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Ханчжоу.

«Санкционная тематика затрагивалась, но вскользь, ничего подробно мы не обсуждали, но я не вижу смысла обсуждать какие-то вопросы подобного рода. Это не наша инициатива была вводить вот эти ограничения. Думаю, что, видимо, дело будущего – обсуждать эти вопросы, если мы когда-нибудь до обсуждения дойдем», – заявил Путин.

Президент назвал сегодняшнее состояние отношений России и США ненормальным и выступил за их восстановление в полном формате.

«Надеюсь, что когда-нибудь это произойдет и нормализация, полноформатная нормализация отношений, в том числе и с Соединенными Штатами, которые, безусловно, для нас являются очень важным партнером, она произойдет. Хотя, торговый оборот с Соединенными Штатами, он, можно сказать, минимальный», – добавил Путин.

Также российский лидер отметил, что США являются одним из ключевых партнеров России в сфере безопасности.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Путин не видит смысла обсуждать с Обамой санкции

Президент России назвал отношения РФ и США ненормальными

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