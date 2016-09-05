Греция подтвердила заинтересованность в «Турецком потоке»

Министр охраны окружающей среды и энергетики Греции заявил, что его страна примет участие в переговорах по этому проекту
Греция подтверждает заинтересованность в строительстве газопровода для поставок российского газа в Европу, заявил «РИА Новости» министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Панос Скурлетис, комментируя возобновление переговоров между Москвой и Анкарой по газопроводу «Турецкий поток». Предполагается, что одна из веток этого газопровода может пойти через Грецию в другие страны Европы.
На уточняющий вопрос, подтверждает ли Греция заинтересованность в проекте, министр энергетики ответил: «Совершенно верно». По его словам, Греция примет участие в переговорах по проекту газопровода.
Сообщается, что морской участок газопровода пройдет 660 км в старом коридоре «Южного потока», который был отменен в декабре 2014 года, и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Сухопутный участок газопровода должен протянуться на 180 км от черноморского побережья Турции до турецко-греческой границы.
«Газпром» и Турция договорились о скорейшей выдаче разрешений по «Турецкому потоку». Об этом сообщили в российской газовой компании по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака.
Напомним, что проект «Турецкий поток» был заморожен в результате резкого обострения отношений с Турцией после того, как истребитель турецких ВВС в ноябре прошлого года сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.
Договоренность о строительстве газопровода из России в Европу по проекту «Турецкий поток» была достигнута между Москвой и Анкарой в декабре 2014 года. Изначально по газопроводу планировалось доставлять 63 млрд куб. м газа в год.
«Турецкий поток» должен пройти по дну Черного моря в обход Украины, далее по турецкой территории к границе с Грецией.
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