Деятели искусства отстаивают право на династию

Новая редакция постановления правительства РФ №568, ограничивающая совместную службу родственников в учреждениях культуры, вызвала бурную реакцию театрального и циркового сообществ. Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин даже направил министру культуры РФ Владимиру Мединскому письмо с просьбой внести в документ изменения.

«Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в указанное постановление правительства Российской Федерации. Из него надо сразу же исключить творческих работников театров, концертных организаций, цирков», — говорится в обращении народного артиста.

«Известия» попросили представителей культурной общественности прокомментировать возможные последствия нововведения.

— Я работаю с женой и дочерью не по причине родства, а по причине их необходимости в том или ином моем фильме, — сказал кинорежиссер Сергей Урсуляк. — Так же, как работали и работают в своих сферах Запашные, Панфилов с Чуриковой, Губенко с Болотовой, Герасимов с Макаровой… У Михаила Швейцера и Алексея Германа вторыми режиссерами были жены — Софья Милькина и Светлана Кармалита, и совершенно неизвестно, что получилось бы из мужей, не будь рядом жен.

Другие эксперты подходят к постановлению взвешенно — в частности, призывают разграничить совместную работу родственников в творческой и административно-хозяйственной сферах.

— Эту проблему необходимо решать индивидуально: в каких-то случаях от родственников во взаимосвязке больше вреда, — заметил исполняющий обязанности председателя Союза цирковых деятелей Григорий Островский. — Творческие союзы, безусловно, — да. Но административно-управленческие, особенно связанные с финансовой деятельностью, вызывают у меня серьезные вопросы.

Близкой позиции придерживается и секретарь Союза кинематографистов, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, пообещавший изучить эту тему и в дальнейшем высказаться более подробно.

— Если директор и главный бухгалтер — родственники, это неправильно. Но когда дело касается творчества, в ограничении родственных связей нет необходимости, — заявил собеседник «Известий».

В то же время юристы подчеркивают: с правовой точки зрения реализация постановления может принести как пользу, так и вред — и вопрос в том, как минимизировать последний.

— Инициатива отчасти правильная. Нередки случаи, когда те или иные кланы в художественных учреждениях мешают самореализовываться талантливым людям. Поэтому ограничения должны быть. Подход в этом вопросе необходим индивидуальный и аккуратный, — полагает адвокат Сергей Жорин, специализирующийся на работе с деятелями искусства.

В постановлении могут быть прописаны общие позиции, но отдельные моменты необходимо регулировать подзаконными нормативными актами, чтобы не нанести урон тому или иному направлению творческой деятельности, считает глава юридической службы СТД Николай Жуков. По его мнению, необходимо установить преференции той или иной профессиональной группе или исключить из действия постановления определенных лиц.

— Почему муж и жена не могут работать в одном театре, если они оба артисты? Эта практика всегда была, есть и будет. Очень редко в театральных семьях дети не идут по стопам родителей — значит, и дети не смогут работать вместе с родителями. Это постановление, возможно, не выглядит столь абсурдным в других областях, как в нашей, — заявил юрист.

Справка «Известий»

До 2002 года в трудовом законодательстве существовала норма, ограничивающая совместную службу родственников в одной государственной организации. Но этой же нормой устанавливалось право правительства определять исключения из этой нормы. Артисты, режиссеры, музыканты и другие работники творческих организаций всегда были исключением. С 2002 года ограничений по совместной службе родственников закон не устанавливал. Однако с внесением изменений в постановление правительства РФ от 5.07.2013 года №568, которые вступили в силу 9 июля 2016 года, руководители организаций культуры (директора, заместители директора, главные бухгалтеры) не смогут работать вместе с сотрудниками, с которыми находятся в близком родстве.