Российские производители овощей и фруктов против иранских поставок

Российские производители овощей и фруктов против того, чтобы томаты, огурцы, картофель и морковь из Ирана импортировались в страну по упрощенной таможенной процедуре со сниженными пошлинами. В первой половине 2017 года должна начать функционировать зона свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом, в который входит Россия.

В июне стало известно о том, что Россия может создать временную зону свободной торговли (ЗСТ) с Ираном в первой половине 2017 года, постоянную — к 2020 году. Так как Иран не член Всемирной торговой организации, Россия может подписать со страной лишь временное соглашение о создании свободной зоны торговли, объяснили «Известиям» в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



— Классических положений для подобных соглашений нет, поэтому каждый пункт страны обговаривают, — добавили в ЕЭК, уточнив, что в любом случае для иранских товаров будут понижены таможенные пошлины.

28 августа департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза разослал письмо профильным союзам и организациям (документ имеется в распоряжении «Известий») за подписью директора департамента Евгения Ахпашева. В нем чиновник напоминает, что при участии ведомства проводится работа по подготовке временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между странами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Исламской Республикой Иран.

Как пишет Минсельхоз, российская сторона формирует позицию в отношении перечня приоритетных для отечественных экспортеров товаров и проводит анализ рисков от увеличения объема импортных поставок отдельных категорий товаров из Ирана. Ведомство также предоставляет производителям перечень сельскохозяйственных товаров, поставки которых в Россию являются приоритетными для Ирана.

Речь идет об огурцах и корнишонах, томатах, картофеле, перце, других овощах (более детальных уточнений не дается), консервированных томатах, свежем чесноке, луке репчатом и луке-шалоте, яблоках, форели, сухом молоке, мясе курицы и субпродуктах, масле пальмовом, заменителе какао-масла, белом сахаре, жевательной резинке, яблочном соке.

В своем ответе Минсельхозу Национальный союз производителей овощей и фруктов пишет, что предлагает изъять из режима свободной торговли томаты, огурцы, картофель и морковь.

Ассоциация подчеркивает, что в рамках государственной программы развития сельского хозяйства перед отечественными производителями стоят задачи, во-первых, по строительству порядка 1,3 тыс. га современных теплиц до 2020 года, а во-вторых, по обеспечению импортозамещения овощей защищенного грунта.

Напомним, что программа начала действовать в 2013 году. По словам представителя Национального союза производителей овощей и фруктов, в этом году начато строительство теплиц площадью 100 га на 20 млрд рублей, но согласно программе должно быть освоено 300 га на 60 млрд рублей.



При этом современные тепличные комплексы окупаются лишь за счет сезонных цен на продукцию в осенне-весенний период. В летний же период производители работают в убыток и реализуют свою продукцию ниже себестоимости. «Поставки импортной продукции, выращиваемой в более мягком климате, оказывают прямое влияние на формирование цен», — пишут производители в Минсельхоз.

По данным плодоовощного союза, в настоящее время в России активно развивается производство картофеля и моркови. Так, производство картофеля в 2015 году составило 7,6 млн т и выросло по отношению к 2014 году на 22%. Производство моркови в 2015 году составило 713 тыс. т и увеличилось по отношению к 2014 году на 25%. «Данный рост связан с внедрением современных технологий выращивания и хранения, что требует значительных инвестиций от сельскохозяйственных производителей», — уточняют в письме члены союза. Между тем они предлагают экспортировать в Иран нут, чечевицу, пшеницу, ячмень, овес, лен, рис и гуминовые удобрения.

Глава агентства FruiteNews Ирина Козий оценивает объем импортных овощей на российском рынке в 30–50%.



— Российское тепличное производство не может конкурировать с поставляемой из других стран продукцией, — говорит она. — Например, средняя цена иранских огурцов зимой-2015/16 составляла 80 рублей за 1 кг, в то время как российские стоили около 200 рублей за 1 кг.



— Конечно, нашим производителям выгодна монопольная позиция на рынке, но конечный потребитель проигрывает от этого, — добавила она.



Напротив, на скорейшее заключение соглашения с Ираном рассчитывают производители мяса. Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что мясники также отправили свои предложения в Минсельхоз. По его словам, отечественные производители мяса не боятся поставок из Ирана.



— По мясу птицы у нас одни из самых низких цен в мире, нам никто не сможет составить конкуренцию, — считает Сергей Юшин.

При этом треть своего рынка Иран заполняет импортной говядиной, поэтому экспортировать в Россию в этом сегменте стране просто нечего.



— Нам же Иран интересен для экспорта как мяса птицы, так и говядины, где мы можем побороться за премиальный сегмент говядины, — сказал Сергей Юшин.

Добавим, что крупные торговые сети в России самостоятельно закупают сезонные овощи и фрукты в Иране. Например, в «Ашане» и «Атаке» можно найти товары этой страны поздней осенью–зимой — это киви, виноград, перец и огурцы. При этом 70% продуктов данной категории — российских производителей. В «Дикси» отечественные поставщики в общем пуле занимают более 80%. ЮАР, Эквадор, Аргентина и Иран закрывают потребность в сезонных или экзотических фруктах, которые в России не растут вообще или их нет зимой, — это цитрусовые, бананы, виноград.

Согласно данным Международного центра торговли Москвы, из пищевых продуктов Иран импортирует в Россию фрукты и орехи, овощи, рыбу, мясо крупного рогатого скота, молоко, сыры и творог. Основной объем поставок приходится на рыбу — $581,8 млн за первое полугодие 2016 года, овощи находятся на третьем месте по объему поставок из этой страны — $67,8 млн.



Оперативный комментарий в Минсельхозе не предоставили.