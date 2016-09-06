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Об инвалидах, мигрантах и жертвах войны расскажут в кино

За призы Казанского кинофестиваля поборются 60 фильмов из 33 стран мира

Фото: пресс-служба Казанского международного фестиваля мусульманского кино

5 сентября в Казани открылся XII Международный фестиваль мусульманского кино. На награды претендуют 60 фильмов из 33 стран мира.

Среди претендентов на главный приз киносмотра оказалась картина из России — фильм «Божество Дьесегой» якутского режиссера Сергея Потапова. Конкуренцию ему составят картины из Ирана, Китая, Сербии, Арабских Эмиратов, Кыргызстана, Казахстана, Бангладеш, Малайзии и других стран. Есть и примеры копродукции: «Женщина моей жизни» снята кинематографистами Болгарии, Ирака, Румынии и Македонии.

По словам члена отборочной комиссии киноведа Адили Хайбуллиной, тематика присланных на фестиваль работ сфокусирована на социальных проблемах: инвалидности, религиозных противоречиях, иммиграции и адаптации жертв военных действий.

— Много фильмов из основной и параллельной программ так или иначе рассказывают о людях с ограниченными возможностями. Тема войны сегодня интересует режиссеров не столько с точки зрения причины и самого процесса, сколько в контексте адаптации людей к нормальной, повседневной жизни после военных действий. Но даже на самые сложные и серьезные вопросы создатели фильмов зачастую отвечают с юмором и оптимизмом, — рассказала «Известиям» Адиля Хайбуллина. 

— В основном конкурсе появилось больше «зрительских» картин, которые должны прийтись по душе не только специфической фестивальной публике, но и широкой аудитории, — резюмирует председатель отборочной комиссии Сергей Лаврентьев.

Киноработы представлены в номинациях «Игровой полнометражный», «Игровой короткометражный», «Документальный полнометражный», «Документальный короткометражный» и «Анимационный фильм». Также появилась и новая конкурсная позиция «Россия молодая», в которую вошли работы молодых российских режиссеров. Выбирать победителей будет жюри под председательством Александра Прошкина. Состав жюри по случаю празднования Года российского кино был расширен. Председателем жюри в этом году назначен народный артист России режиссер Александр Прошкин. 

Фестиваль продлится до 11 сентября.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Об инвалидах, мигрантах и жертвах войны расскажут в кино

Об инвалидах, мигрантах и жертвах войны расскажут в кино За призы Казанского кинофестиваля поборются 60 фильмов из 33 стран мира

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