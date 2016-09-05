Путин не знает, успел ли Си Цзиньпин попробовать подаренное мороженое

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции по итогам саммита «двадцатки», рассказал, что не знает, удалось ли председателю КНР Си Цзиньпину попробовать российское мороженое, которое глава государства привез ему в подарок.



«Не знаю, он был очень занят. Но мы купили для него мороженое. Когда я сказал, что я его принес, он сразу спросил: «Где мороженое?» — отметил Путин.



На вопрос китайских журналистов о том, какое именно мороженое было преподнесено лидеру КНР, Путин ответил: «Если по-честному, не буду врать, я не знаю, но вкусное. Китайцы сказали там, во Владивостоке, что вкусное, «мы в Китае очень любим».

Ранее «Известия» сообщали, что российский лидер в ходе двусторонней встречи подарил главе КНР коробку российского мороженого. В начале мероприятия президент рассказал, что во время беседы во Владивостоке китайские предприниматели признались ему, что российское лакомство очень популярно в их стране, но его вывоз из России запрещен.



В свою очередь, глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин очень обрадовался мороженому, которое подарил российский президент.



«Марку не знаю, но знаю, что председатель КНР Си Цзиньпин очень обрадовался. Он очень любит мороженое. Говорит, что каждый раз покупает в Москве, а теперь вот бесплатно», — сказал Улюкаев.

