Теплоход из Того спас пробывшую сутки в воде россиянку

Теплоход из Того спас российскую серфингистку, которая сутки пробыла в воде. Девушку унесло в открытое море во время занятий виндсерфингом.



Неподалеку от Керчи ее заметил экипаж грузового судна. Теплоход «Йокогама» направлялся из Ростова-на-Дону в турецкий порт Самсун под флагом Того. К моменту спасения спортсменка провела в воде около суток.

Как сообщает «Ридус», к «Йокогаме» отправили дежурное спасательное судно, которое доставило пострадавшую в Тамань.

В настоящий момент девушка госпитализирована. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.