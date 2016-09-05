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Теплоход из Того спас пробывшую сутки в воде россиянку

Девушку унесло в открытое море во время занятий виндсерфингом неподалеку от Керчи

Теплоход из Того спас российскую серфингистку, которая сутки пробыла в воде. Девушку унесло в открытое море во время занятий виндсерфингом.

Неподалеку от Керчи ее заметил экипаж грузового судна. Теплоход «Йокогама» направлялся из Ростова-на-Дону в турецкий порт Самсун под флагом Того. К моменту спасения спортсменка провела в воде около суток.

Как сообщает «Ридус», к «Йокогаме» отправили дежурное спасательное судно, которое доставило пострадавшую в Тамань.

В настоящий момент девушка госпитализирована. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Теплоход из Того спас пробывшую сутки в воде россиянку

Девушку унесло в открытое море во время занятий виндсерфингом неподалеку от Керчи

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