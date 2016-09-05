В результате теракта в центре Кабула погибли 24 человека

По крайней мере 24 человека погибли после того, как две бомбы взорвались возле министерства обороны Афганистана в столице страны.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу кабульской больницы Салима Расули, еще 91 человек получил ранения.

Представитель талибов Забиулла Моджахед в Twitter сообщил, что б оевики радикального движения «Талибан» (запрещенная на территории РФ организация) взяли на себя ответственность за двойной теракт.



Ситуация в Афганистане в последнее время заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

