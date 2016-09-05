На восстановление после паводков в Приморье могут выделить 718 млн руб

На ликвидацию последствий наводнения в Приморье может быть выделено 718 млн рублей, правительство РФ рассмотрит соответствующую инициативу 5 сентября, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.



«Основная задача сейчас — ликвидировать последствия стихийного бедствия, быстро организовать помощь всем пострадавшим. На ликвидацию последствий наводнений в крае мы сегодня рассмотрим вопрос выделения 718 млн рублей», — приводит «РИА Новости» заявление премьера на заседании правительства по вопросу исполнения федерального бюджета за первую половину 2016 года.

По его словам, в результате бедствия в Приморье было подтоплено около 2,5 тыс. домов, а также больница, несколько детских садов и три школы. Кроме того, было нарушено дорожное сообщение и энергоснабжение и в ряде случаев повреждены мосты.

Премьер напомнил, что сейчас в регионе проводится спасательная операция.

«Действовать надо оперативно, чтобы обеспечить людей всем необходимым. И в самое короткое время приступить к восстановлению инфраструктуры, которая была разрушена», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Напомним, в результате тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае выпала трехмесячная норма осадков. В зоне подтопления находятся 13 муниципальных районов. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня.



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