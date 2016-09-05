Китайский новичок КХЛ стартовал с двух побед

«Красная звезда Куньлунь» одержала победу над владивостокским «Адмиралом» в первом домашнем матче, который проходил в Пекине
Китайский клуб из Пекина «Красная звезда Куньлунь» одержал вторую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На домашнем льду был повержен владивостокский «Адмирал» со счетом 6:3 (3:1, 2:2, 1:0).
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в составе хозяев отличились Ансси Салмела (4, 48), Вадим Перескоков (18), Янне Яласваара (19), Макс Вярн (27) и Туукка Мянтюля (25). У «Адмирала» ворота соперников поразили Владимир Ткачев (11), Дмитрий Саюстов (30) и Сергей Ильин (40).
Для клуба из КНР, дебютировавшего в КХЛ, это была первая домашняя встреча.
Ранее хоккеисты китайской команды одолели хабаровский местный «Амур» (2:1).
На встрече присутствовал вице-премьер Аркадий Дворкович, который перед матчем зачитал приветственное слово президента Владимира Путина.
После двух матчей «Куньлунь» с 6 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» в этом же дивизионе расположился на 12-й строчке, имея в активе 5 очков.
«Красная звезда Куньлунь» — это первый китайский клуб в КХЛ. Он стал участником лиги 24 июня.
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