«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в товарищеском матче

Игорь Денисов дебютировал в клубе железнодорожников
Московский «Локомотив» проиграл тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч забил полузащитник тульского клуба Андрей Горбанец в начале второго тайма на 48-й минуте.
За железнодорожников в этом матче дебютировали Игорь Денисов и Игорь Портнягин, пишет «Спорт-Экспресс». Игорь Денисов провел на поле всё время игры.
Тульский клуб примет на домашнем стадионе «Зенит» в ближайшее воскресенье.
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