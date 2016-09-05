«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» проиграл тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче со счетом 1:0 в пользу гостей.



Единственный мяч забил полузащитник тульского клуба Андрей Горбанец в начале второго тайма на 48-й минуте.



За железнодорожников в этом матче дебютировали Игорь Денисов и Игорь Портнягин, пишет «Спорт-Экспресс». Игорь Денисов провел на поле всё время игры.



Тульский клуб примет на домашнем стадионе «Зенит» в ближайшее воскресенье.



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