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«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в товарищеском матче

Игорь Денисов дебютировал в клубе железнодорожников

Московский «Локомотив» проиграл тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче со счетом 1:0 в пользу гостей. 

Единственный мяч забил полузащитник тульского клуба Андрей Горбанец в начале второго тайма на 48-й минуте. 

За железнодорожников в этом матче дебютировали Игорь Денисов и Игорь Портнягин, пишет «Спорт-Экспресс». Игорь Денисов провел на поле всё время игры.

Тульский клуб примет на домашнем стадионе «Зенит» в ближайшее воскресенье.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в товарищеском матче

Игорь Денисов дебютировал в клубе железнодорожников

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Сергей Лисин

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