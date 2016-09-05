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Олланд: Британия должна инициировать выход из ЕС до конца 2016 года

Президент Франции на саммите G20 высказался о необходимости воплощения результатов Brexit не позднее декабря текущего года

В ходе пресс-конференции на саммите «большой двадцатки» президент Франции Франсуа Олланд сказал, что процедуру выхода Великобритании из Европейского союза необходимо инициировать до конца нынешнего года.

Об этом пишет ТАСС, освещая события саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Французский президент и ранее высказывался о необходимости строгого соблюдения сроков воплощения в жизнь итогов Brexit, о чем «Известия» писали совсем недавно.

Ответом на высказывание французского лидера можно считать слова министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса о том, что Лондон не намерен тормозить процесс выхода Великобритании из состава ЕС. Таков был выбор британского народа, и это историческая возможность для страны, подчеркнул Дэвис, выступая в палате общин британского парламента.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Олланд: Британия должна инициировать выход из ЕС до конца 2016 года

Президент Франции на саммите G20 высказался о необходимости воплощения результатов Brexit не позднее декабря текущего года

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