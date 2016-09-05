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По факту смерти рыбака под Саратовом возбуждено уголовное дело

Пьяный водитель катера совершил наезд на резиновую лодку, в которой находился рыбак

В Саратовской области в результате столкновения катера и резиновой лодки погиб 68-летний житель Энгельса. ЧП произошло в субботу неподалеку от нового моста через Волгу.

От полученных травм пенсионер в тот же день скончался в больнице. Рулевой катера ехал отдохнуть с компанией и был пьян, сообщает «Свободная пресса».

По версии следствия, в субботу днем 38-летний водитель катера, направляясь по Волге в сторону моста Саратов–Энгельс, наехал на резиновую лодку, в которой находился 68-летний житель Энгельса. 

В отношении водителя катера возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

По факту смерти рыбака под Саратовом возбуждено уголовное дело

Пьяный водитель катера совершил наезд на резиновую лодку, в которой находился рыбак

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