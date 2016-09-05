По факту смерти рыбака под Саратовом возбуждено уголовное дело

В Саратовской области в результате столкновения катера и резиновой лодки погиб 68-летний житель Энгельса. ЧП произошло в субботу неподалеку от нового моста через Волгу.



От полученных травм пенсионер в тот же день скончался в больнице. Рулевой катера ехал отдохнуть с компанией и был пьян, сообщает «Свободная пресса».



По версии следствия, в субботу днем 38-летний водитель катера, направляясь по Волге в сторону моста Саратов–Энгельс, наехал на резиновую лодку, в которой находился 68-летний житель Энгельса.



В отношении водителя катера возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

