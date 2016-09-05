Песков: Путин может обсудить с королем Бахрейна заморозку нефтедобычи

Встреча лидеров двух стран пройдет в Москве 6 сентября
Президент России Владимир Путин может обсудить с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифом заморозку добычи нефти, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Беседа лидеров двух стран пройдет 6 сентября в Москве.
«Нельзя исключать обмена мнениями», — сообщил пресс-секретарь в ответ на вопрос, планируют ли главы РФ и Бахрейна на завтрашней встрече обсуждать вопрос заморозки уровня нефтедобычи. Заявление Дмитрия Пескова приводит агентство «РИА Новости».
Напомним, Владимир Путин и Хамад бен Иса Аль Халиф условились провести встречу в Москве 6 сентября. Лидеры двух стран планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке в контексте борьбы с международным терроризмом, а также реализацию договоренностей, достигнутых сторонами во время их февральской встречи.
5 сентября Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных действиях для обеспечения стабильности на мировом рынке нефти. Бахрейн приветствовал достигнутое соглашение.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.