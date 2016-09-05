Песков: Путин может обсудить с королем Бахрейна заморозку нефтедобычи

Президент России Владимир Путин может обсудить с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифом заморозку добычи нефти, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Беседа лидеров двух стран пройдет 6 сентября в Москве.

«Нельзя исключать обмена мнениями», — сообщил пресс-секретарь в ответ на вопрос, планируют ли главы РФ и Бахрейна на завтрашней встрече обсуждать вопрос заморозки уровня нефтедобычи. Заявление Дмитрия Пескова приводит агентство «РИА Новости».

Напомним, Владимир Путин и Хамад бен Иса Аль Халиф условились провести встречу в Москве 6 сентября. Лидеры двух стран планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке в контексте борьбы с международным терроризмом, а также реализацию договоренностей, достигнутых сторонами во время их февральской встречи.

5 сентября Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных действиях для обеспечения стабильности на мировом рынке нефти. Бахрейн приветствовал достигнутое соглашение.

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