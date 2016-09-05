Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Песков: Путин может обсудить с королем Бахрейна заморозку нефтедобычи

Встреча лидеров двух стран пройдет в Москве 6 сентября

Президент России Владимир Путин может обсудить с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифом заморозку добычи нефти, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Беседа лидеров двух стран пройдет 6 сентября в Москве.

«Нельзя исключать обмена мнениями», — сообщил пресс-секретарь в ответ на вопрос, планируют ли главы РФ и Бахрейна на завтрашней встрече обсуждать вопрос заморозки уровня нефтедобычи. Заявление Дмитрия Пескова приводит агентство «РИА Новости».

Напомним, Владимир Путин и Хамад бен Иса Аль Халиф условились провести встречу в Москве 6 сентября. Лидеры двух стран планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке в контексте борьбы с международным терроризмом, а также реализацию договоренностей, достигнутых сторонами во время их февральской встречи.

5 сентября Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных действиях для обеспечения стабильности на мировом рынке нефти. Бахрейн приветствовал достигнутое соглашение.

Читайте также:

Россия и Саудовская Аравия создают новую ОПЕК

Написать комментарий
Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Песков: Путин может обсудить с королем Бахрейна заморозку нефтедобычи

Встреча лидеров двух стран пройдет в Москве 6 сентября

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Николай Остарков

эксперт

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке