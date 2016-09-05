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Число жертв теракта в Кабуле возросло до 30

По данным главы МВД Афганистана, еще 40 человек получили ранения

Число погибших в результате двойного теракта в Кабуле возросло до 30 человек, сообщил глава МВД Афганистана Седик Седики.

По словам министра, еще более 40 человек получили ранения. Заявление Седика Седики приводит телеканал TOLO News. Ранее сообщалось о 24 погибших и 90 раненых.

Напомним, серия взрывов прогремела утром в столице Афганистана рядом со зданием министерства обороны страны. Сообщается, что теракт организовали два смертника.

В результате инцидента погибли несколько высокопоставленных силовиков, в том числе заместитель главы президентской службы охраны Афганистана Заман Ахмадзаи.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ радикальная организация «Талибан».

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Число жертв теракта в Кабуле возросло до 30

По данным главы МВД Афганистана, еще 40 человек получили ранения

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