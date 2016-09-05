Черчесов одобрил проведение прощального матча для Широкова

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов одобрил проведение прощального матча бывшего полузащитника национальной команды Романа Широкова, который недавно объявил о завершении спортивной карьеры.



— Как насчет провести прощальный матч Романа Широкова? Прекрасная идея. Я двумя руками «за». Но всему свое время, — сообщил наставник журналистам.

О своей отставке капитан сборной РФ сообщил 23 июля. При этом он заявил, что хотел бы стать футбольным менеджером.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

