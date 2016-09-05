Черчесов одобрил проведение прощального матча для Широкова

Бывший капитан сборной РФ по футболу объявил о завершении карьеры 23 июля
Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов одобрил проведение прощального матча бывшего полузащитника национальной команды Романа Широкова, который недавно объявил о завершении спортивной карьеры.
— Как насчет провести прощальный матч Романа Широкова? Прекрасная идея. Я двумя руками «за». Но всему свое время, — сообщил наставник журналистам.
О своей отставке капитан сборной РФ сообщил 23 июля. При этом он заявил, что хотел бы стать футбольным менеджером.
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