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Черчесов одобрил проведение прощального матча для Широкова

Бывший капитан сборной РФ по футболу объявил о завершении карьеры 23 июля

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов одобрил проведение прощального матча бывшего полузащитника национальной команды Романа Широкова, который недавно объявил о завершении спортивной карьеры.

— Как насчет провести прощальный матч Романа Широкова? Прекрасная идея. Я двумя руками «за». Но всему свое время, — сообщил наставник журналистам.

О своей отставке капитан сборной РФ сообщил 23 июля. При этом он заявил, что хотел бы стать футбольным менеджером.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Черчесов одобрил проведение прощального матча для Широкова

Бывший капитан сборной РФ по футболу объявил о завершении карьеры 23 июля

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Сергей Лисин

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